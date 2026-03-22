CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 -18 Guevara passa Arbolino. -19 Cade Piqueras. -19 Holgado non è riuscito a scappare via. -20 1.423 i secondi di vantaggio dei primi cinque sul resto del gruppo. -20 Arbolino si mette all’inseguimento dei primi cinque. -20 Posizioni ora stabili. -21 I primi cinque: Holgado, Munoz, Escrig, Alonso, Gonzalez. -21 Lopez entra su Gonzalez per la quarta piazza. -22 Gonzalez è molto vicino a Escrig. -22 Lo spagnolo prova ad allungare. -23 Holgado supera Munoz. -24 Holgado è in seconda posizione. -25 Munoz si è preso la vetta, incredibile rimonta dello spagnolo. -25 Errore di Vietti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Holgado si prende la testa della corsa

Articoli correlati

LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino deve rimontare, Holgado in poleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.

LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Escrig balza in testa alla partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Moto2 GP Brasile 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: Gran finale in Brasile: gara alle 19 su Sky; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca il colpaccio; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8).

Diretta Moto2 GP Brasile live a GoianiaIl racconto in diretta del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 17.15 di domenica 22 ... sport.virgilio.it

Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondoMoto2 GP Brasile - Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Brasile classe Moto2, in programma all'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. Il #96 del Team CFMOTO Inde ... motograndprix.motorionline.com

MOTO2 - HOLGADO CONQUISTA LA POLE POSITION IN BRASILE Nelle qualifiche della Moto2, disputate eccezionalmente di domenica per via dei ritardi di ieri, il più veloce è stato Dani Holgado. Lo spagnolo del team Aspar, passato dal Q1, ha avuto la meg facebook

Problemi al circuito dell'Autodromo Internacional Ayrton #Senna, a #Goiânia in #Brasile, dove una grossa #buca comparsa sul rettilineo principale dopo le qualifiche della #MotoGP ha costretto gli organizzatori a sospendere le sessioni di #Moto2 e #Moto x.com