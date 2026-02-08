Enna celebra Marcella Tuttobene | Disegni e acquerelli in mostra a Palazzo Chiaramonte dal 10 febbraio 2026

Enna si prepara ad accogliere una nuova mostra d’arte. Dal 10 febbraio 2026, Palazzo Chiaramonte ospiterà le opere di Marcella Tuttobene, con una collettiva di disegni e acquerelli intitolata “Disegnare per raccontare”. La città si anima con questa esposizione, che mette in mostra il talento dell’artista locale.

Palazzo Chiaramonte a Enna si prepara ad accogliere un’immersione nel mondo artistico di Marcella Tuttobene, con la mostra personale “Disegnare per raccontare” che aprirà le sue porte al pubblico a partire dal 10 febbraio 2026. L’esposizione, promossa da Bottega Culturale, non si configura come una semplice retrospettiva, ma come un percorso suggestivo attraverso anni di ricerca e sperimentazione dell’artista, offrendo una visione intima e consapevole della sua arte. Le sale del Museo Palazzo Chiaramonte, situate nel cuore di Enna, diventeranno quindi un luogo d’incontro tra passato e presente, un dialogo silenzioso tra l’opera e lo spettatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Enna Tuttobene

Dal 14 febbraio al 31 maggio 2026, Palazzo Tarasconi ospita una mostra dedicata all’Impressionismo francese, intitolata

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Enna, Marcella Tuttobene al Museo Palazzo Chiaramonte: il 10 febbraio l’inaugurazione di “Disegnare per raccontare”. facebook