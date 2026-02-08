Enna celebra Marcella Tuttobene | Disegni e acquerelli in mostra a Palazzo Chiaramonte dal 10 febbraio 2026

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enna si prepara ad accogliere una nuova mostra d’arte. Dal 10 febbraio 2026, Palazzo Chiaramonte ospiterà le opere di Marcella Tuttobene, con una collettiva di disegni e acquerelli intitolata “Disegnare per raccontare”. La città si anima con questa esposizione, che mette in mostra il talento dell’artista locale.

Palazzo Chiaramonte a Enna si prepara ad accogliere un’immersione nel mondo artistico di Marcella Tuttobene, con la mostra personale “Disegnare per raccontare” che aprirà le sue porte al pubblico a partire dal 10 febbraio 2026. L’esposizione, promossa da Bottega Culturale, non si configura come una semplice retrospettiva, ma come un percorso suggestivo attraverso anni di ricerca e sperimentazione dell’artista, offrendo una visione intima e consapevole della sua arte. Le sale del Museo Palazzo Chiaramonte, situate nel cuore di Enna, diventeranno quindi un luogo d’incontro tra passato e presente, un dialogo silenzioso tra l’opera e lo spettatore.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Enna Tuttobene

Palazzo Tarasconi, dal 14 febbraio mostra sull'Impressionismo: da Monet a Bonnard

Dal 14 febbraio al 31 maggio 2026, Palazzo Tarasconi ospita una mostra dedicata all’Impressionismo francese, intitolata

Parco del Ticino, a Palazzo Lombardia una mostra celebra i 50 anni della Fondazione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.