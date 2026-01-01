In-fiore | gesti apparizioni fioriture interiori di Pierpaolo Miccolis Mostra personale

Il 4 gennaio 2026, presso 1m2 a Ceglie Messapica, sarà inaugurata la mostra personale

CEGLIE MESSAPICA - Domenica 4 gennaio 2026, a partire dalle 19:30, 1m2 (Un Metro Quadro) inaugura In-fiore, mostra personale di Pierpaolo Miccolis. Le opere dell’artista saranno esposte simultaneamente nelle sedi di Ceglie Messapica (Corso Garibaldi 54) e Locorotondo (via Dura 6) dove la mostra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

