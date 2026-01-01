In-fiore | gesti apparizioni fioriture interiori di Pierpaolo Miccolis Mostra personale
Il 4 gennaio 2026, presso 1m2 a Ceglie Messapica, sarà inaugurata la mostra personale
CEGLIE MESSAPICA - Domenica 4 gennaio 2026, a partire dalle 19:30, 1m2 (Un Metro Quadro) inaugura In-fiore, mostra personale di Pierpaolo Miccolis. Le opere dell’artista saranno esposte simultaneamente nelle sedi di Ceglie Messapica (Corso Garibaldi 54) e Locorotondo (via Dura 6) dove la mostra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Architetture interiori: mostra personale di Giulia Osella
Leggi anche: Quando i fantasmi abitano i musei: la mostra che indaga 250 anni di apparizioni
Pierpaolo Miccolis – in-fiore – Gesti apparizioni fioriture interiori; Alberobello accoglie il 2026 con la musica: nasce il primo Concerto di Capodanno.
1m2 presenta in-fiore – Gesti, apparizioni, fioriture interiori di Pierpaolo Miccolis - Le opere dell’artista, dal 4 gennaio, esposte in contemporanea nelle sedi 1m2 di Ceglie Messapica e Locorotondo ... agorablog.it
Spesso, guardando le immagini dei miei laboratori, mi viene chiesto cosa c’è prima. Prima del segno. Prima della forma. Prima di quello scatto. CI VUOLE UN FIORE nasce lì. In quel tempo fatto di gesti, scelte, attenzioni. In ciò che si prepara prima che qualco - facebook.com facebook
Ci sono gesti che hanno il colore dell’alba più bella,il profumo del fiore più raro,la luminosità del diamante più puro Sorridi alla vita, al #LAnnoCheStaArrivando come solo un bambino sa fare,farai felice tante persone e il tuo cuore si colorerà di speranza @Sal x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.