Feste finite si riparte con gli eventi del weekend | guida a tutti gli appuntamenti del fine settimana
Dopo le festività, torna la programmazione degli eventi del weekend. Nonostante il clima rigido e alcune località nevose, le occasioni di svago e cultura non mancano. Ecco una guida completa agli appuntamenti previsti, per chi desidera trascorrere il fine settimana tra musica, arte e momenti di relax, rispettando le norme e gustando le proposte più interessanti della nostra regione.
Il grande freddo è arrivato, alcune località sono state interessate dalla neve, ma gli eventi non si fermano per chi ha voglia di concedersi un po’ di svago o qualche momento culturale. Questo primo fine settimana dopo le festività natalizie prevede una serie di appuntamenti molto interessanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
