Morto precipitando dall’ottavo piano Le analisi dei Ris nella palazzina

Nella mattinata di oggi, i Ris di Parma e i Carabinieri di Pioltello hanno svolto sopralluoghi all’interno di una palazzina. Un uomo è deceduto dopo essere precipitato dall’ottavo piano dell’edificio. Sono in corso analisi e verifiche da parte delle forze dell’ordine, che stanno esaminando la scena e raccogliendo elementi utili per le indagini.

Ris di Parma e Carabinieri di Pioltello in campo e in forze a Pioltello. Mattinata di sopralluoghi e indagini nell’appartamento del giallo: l’alloggio, in via Cimarosa, da cui, nella notte dello scorso sabato 31 gennaio, precipitò in circostanze non ancora chiarite il 31enne Juan Carlos Ortiz Duarte, morto dopo un volo di 25 metri. L’ipotesi quella di un delitto, al culmine di una lite. Due colombiani senza fissa dimora erano stati arrestati pochi giorni dopo il fatto. L’arresto non era stato convalidato dal gip per quadro indiziario reputato insufficiente, sono tornati in libertà. L’attività di ieri mattina si è concentrata su un nuovo scandaglio dei locali e sull’ulteriore prelievo di elementi utili a un’indagine che prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto precipitando dall’ottavo piano. Le analisi dei Ris nella palazzina Articoli correlati Morto dopo il volo dall’ottavo piano. Decisive l’autopsia e le impronteQuadro indiziario ancora fumoso, la gip non convalida il fermo dei due colombiani per l’omicidio di “Giancarlo“, il connazionale 31enne Juan Carlos... Pioltello, morto dopo volo dall’ottavo piano di un palazzo: due fermati per omicidioPioltello (Milano), 2 febbraio 2026 – Svolta nel giallo nel quartiere Satellite di Pioltello, comune alla periferia di Milano. Tutto quello che riguarda Morto precipitando Argomenti discussi: Morto precipitando dall’ottavo piano. Le analisi dei Ris nella palazzina. Pioltello, morto dopo volo dall’ottavo piano di un palazzo: due fermati per omicidioPioltello (Milano), 2 febbraio 2026 – Svolta nel giallo nel quartiere Satellite di Pioltello, comune alla periferia di Milano. Questa mattina, lunedì 2 febbraio, i carabinieri della sezione operativa ... ilgiorno.it Morto dopo il volo dall’ottavo piano. Decisive l’autopsia e le impronteQuadro indiziario ancora fumoso, la gip non convalida il fermo dei due colombiani per l’omicidio di Giancarlo, il connazionale 31enne Juan Carlos Ortiz Duarte, precipitato dall’ottavo piano di un ... ilgiorno.it