La gip ha deciso di non convalidare il fermo dei due colombiani coinvolti nella morte di Giancarlo Ortiz Duarte. Il 31enne è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo nel Satellite sabato scorso. La polizia attende ancora i risultati dell’autopsia e delle impronte per capire cosa sia successo davvero. La scena resta ancora molto confusa e nessuna ipotesi è esclusa.

Quadro indiziario ancora fumoso, la gip non convalida il fermo dei due colombiani per l’ omicidio di “Giancarlo“, il connazionale 31enne Juan Carlos Ortiz Duarte, precipitato dall’ottavo piano di un palazzo del Satellite, sabato scorso. Sono così tornati in libertà, dopo l’arresto chiesto dal pm Stefano Ammendola. La giudice per le indagini preliminari Chiara Valori ha rigettato il carcere per i due che risultano irregolari. Per lei devono essere effettuati una serie di approfondimenti in quanto, per ora, mancano gli esiti dell’autopsia della vittima, che da un primo accertamento risultava essere sotto gli effetti di alcol e droga, delle analisi delle impronte e delle tracce di sangue repertate nell’abitazione dove, quella sera, erano presenti 14 persone, non ancora tutte ascoltate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto dopo il volo dall’ottavo piano. Decisive l’autopsia e le impronte

Approfondimenti su Giancarlo Ortiz Duarte

Due persone sono state fermate dopo la morte di un uomo che è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello.

La polizia ha arrestato due amici di 45 e 32 anni, sospettati di aver ucciso il 31enne morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giancarlo Ortiz Duarte

Argomenti discussi: Pioltello, morto dopo volo dall’ottavo piano di un palazzo: due fermati per omicidio; Milano, il giallo di via Nerino si infittisce: chi è la vittima, le ipotesi; Un ragazzino 13enne è morto dopo essere precipitato nella notte, la madre: Mio figlio era sonnambulo; Muore dopo un volo dal balcone di un b&b: la vittima è un banchiere ucraino, il giallo dell'uomo in fuga.

