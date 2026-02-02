Pioltello morto dopo volo dall’ottavo piano di un palazzo | due fermati per omicidio

Due persone sono state fermate dopo la morte di un uomo che è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. La polizia ha arrestato i sospetti con l’accusa di omicidio, ma non si hanno ancora dettagli sulle motivazioni. La scena del fatto si trova nel quartiere Satellite, dove gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. La vittima è deceduta sul colpo, e ora gli investigatori cercano di capire se si sia trattato di un gesto volontario o di qualcos’altro. La zona è stata isolata e le forze

Pioltello (Milano), 2 febbraio 2026 – Svolta nel giallo nel quartiere Satellite di Pioltello, comune alla periferia di Milano. Questa mattina, lunedì 2 febbraio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e della Stazione di Pioltello hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti di due colombiani di 45 e 32 anni, entrambi domiciliati a Pioltello (provincia di Milano) e irregolari sul territorio nazionale. I due sono accusati di omicidio commesso ai danni di un loro connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioltello, morto dopo volo dall’ottavo piano di un palazzo: due fermati per omicidio Approfondimenti su Pioltello Milano Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite. Il giallo di Pioltello: precipita dall’ottavo piano e muore. In casa i segni di un litigio: è omicidio? Una donna è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pioltello Milano Argomenti discussi: Uomo precipita dall'ottavo piano e muore: non sembra un suicidio ma un omicidio; Il giallo di Pioltello: precipita dall’ottavo piano e muore. In casa i segni di un litigio: è omicidio?; Pioltello, precipita da una finestra e muore: in casa segni di una lotta. Si indaga per omicidio; Si indaga per omicidio nella vicenda di sabato sera a Pioltello. Pioltello, morto dopo volo dall’ottavo piano di un palazzo: due fermati per omicidioDue colombiani di 45 e 32 anni sottoposti a fermo per il decesso di un connazionale di 31 anni. Secondo l’accusa lo avrebbero fatto cadere al culmine di una violenta colluttazione ... ilgiorno.it Uomo precipita da un ottavo piano e muore: non sembra un suicidio ma un omicidioIl cadavere di un uomo che si è appena schiantato a terra dopo un volo di otto piani. Una casa trovata soqquadro, come se all'interno ci fosse stata una lotta. E qualche segno sul corpo che fa ipotizz ... milanotoday.it Un uomo colombiano di 31 anni è morto sabato sera a Pioltello, alle porte di Milano. I carabinieri hanno trovato tracce di una lite violenta nell’alloggio da cui l’uomo è precipitato #Milano #1febbraio2026 x.com Milano Pioltello, 31enne precipita dall'ottavo piano e muore: nell'appartamento segni di lite, si sospetta un omicidio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.