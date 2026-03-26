Nella notte si è verificato un incidente grave sull’Autostrada A1 nel tratto toscano, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. L’incidente si è verificato in una galleria, provocando la chiusura temporanea del tratto e lunghe code che hanno paralizzato il traffico nella zona. I soccorsi sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sull’ Autostrada A1 nel tratto toscano, con un bilancio di un morto e un ferito. Lo schianto è avvenuto nel territorio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, con pesanti conseguenze sulla circolazione. I soccorsi sono stati attivati poco dopo la mezzanotte: l’allarme è scattato intorno alle 00:25, con l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Incidente A1, la dinamica dello schianto. In base alle prime informazioni disponibili, un’auto con due persone a bordo avrebbe perso il controllo all’uscita di una galleria al chilometro 258 in direzione Sud. Il veicolo avrebbe urtato un mezzo pesante fermo in un’isola di sosta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Morto nello schianto”. Scontro in galleria, l’autostrada italiana paralizzata: code lunghissime

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