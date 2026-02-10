Antonino Zichichi pioniere della fisica italiana è morto a 96 anni | l’eredità di uno scienziato e divulgatore

Antonino Zichichi, uno dei nomi più noti della fisica italiana, è morto a 96 anni. La sua scomparsa chiude un capitolo importante della scienza e della divulgazione nel nostro paese. Zichichi, che ha dedicato la vita allo studio delle particelle e alla diffusione delle conoscenze scientifiche, ha lasciato un segno profondo nel mondo della ricerca.

Si è spento all'età di 96 anni Antonino Zichichi, figura di spicco della fisica delle particelle e della scienza italiana del secondo Novecento. Il fisico, nato a Trapani, è deceduto serenamente, lasciando un'eredità di scoperte fondamentali e di impegno nella promozione della ricerca scientifica in Italia e nel mondo. Zichichi è ricordato per aver guidato il gruppo che osservò per la prima volta l'antideutone al CERN e per aver fondato i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. La scomparsa di Antonino Zichichi segna una perdita significativa per la comunità scientifica internazionale. Nato in una famiglia ericina nel 1929, Zichichi ha saputo coniugare la ricerca pura con una visione strategica per lo sviluppo scientifico del Paese.

È morto oggi a 96 anni Ignazio Zichichi, uno dei più noti divulgatori scientifici italiani.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

