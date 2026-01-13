Orazio Svelto è morto | era il pioniere italiano dei laser
È scomparso a 89 anni Orazio Svelto, fisico e pioniere italiano nel campo dei laser. Originario di Gioia del Colle e docente di elettronica quantistica al Politecnico di Milano dal 1976, ha dedicato la sua carriera alla ricerca e allo sviluppo di questa tecnologia. La sua esperienza ha contribuito in modo significativo all’avanzamento del settore, lasciando un’importante eredità scientifica.
È morto a 89 anni, sabato, il fisico Orazio Svelto, pioniere nella ricerca sui laser. Originario di Gioia del Colle (Bari), ha sempre vissuto a Milano, dove dal 1976 era docente di elettronica quantistica al Politecnico, ateneo in cui si era laureato nel 1960.Il laserDa neo laureato ottenne di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Muore Orazio Svelto, Bernini: “Ha illuminato la fisica italiana e internazionale”
Leggi anche: Addio a "Dj Mozart" Claudio Rispoli, è morto lo storico pioniere del clubbing italiano: i funerali nel Ravennate
Addio a Orazio Svelto, pioniere della ricerca sui laser in Italia - Addio al fisico Orazio Svelto: è morto oggi a Milano, a 89 anni, il pioniere della ricerca sui laser in Italia e figura cardine dell'elettronica quantistica a livello internazionale. ansa.it
Orazio Svelto è morto: era il pioniere italiano dei laser - Da giovane neo laureato andò negli Stati Uniti subito dopo la scoperta del laser per iniziare a studiare questa tecnologia. milanotoday.it
Addio al fisico Orazio Svelto: è morto a Milano, a 89 anni, il pioniere della ricerca sui laser in Italia e figura cardine dell'elettronica quantistica a livello internazionale. Socio nazionale dell'Accademia dei Lincei e professore emerito al Politecnico di Milano, Svelt - facebook.com facebook
Addio al salentino Orazio Svelto, pioniere della ricerca sui laser in Italia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.