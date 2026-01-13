Orazio Svelto è morto | era il pioniere italiano dei laser

È scomparso a 89 anni Orazio Svelto, fisico e pioniere italiano nel campo dei laser. Originario di Gioia del Colle e docente di elettronica quantistica al Politecnico di Milano dal 1976, ha dedicato la sua carriera alla ricerca e allo sviluppo di questa tecnologia. La sua esperienza ha contribuito in modo significativo all’avanzamento del settore, lasciando un’importante eredità scientifica.

