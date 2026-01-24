Morto Nazzareno Canuti | il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex Inter e Milan Aveva 70 anni

Nazzareno Canuti, ex calciatore di Inter e Milan, è venuto a mancare all’età di 70 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio italiano. L’intera comunità sportiva si unisce nel cordoglio, ricordando la carriera e il contributo di Canuti nel panorama calcistico nazionale. Milano e gli appassionati piangono la perdita di un atleta che ha lasciato un segno importante nel calcio italiano.

