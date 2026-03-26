Addio a Beppe Savoldi | morto a 79 anni Mister due Miliardi

È deceduto a 79 anni Beppe Savoldi, noto come “Mister due Miliardi”. La notizia della sua morte è stata confermata a Bergamo, dove l’ex calciatore si trovava in seguito a una lunga malattia. Savoldi è stato uno degli attaccanti più rappresentativi del calcio italiano. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo dello sport.

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di uno degli attaccanti più iconici della storia italiana, spentosi a Bergamo dopo una lunga malattia. Soprannominato “Mister due Miliardi” per il suo storico e allora scandaloso passaggio dal Bologna al Napoli nel 1975 — prima operazione miliardaria del calcio mondiale — Savoldi ha segnato un’epoca, collezionando 168 reti in 405 presenze in Serie A, dato che lo colloca stabilmente nella top ten dei marcatori all-time del massimo campionato. L’annuncio del decesso è arrivato tramite i canali social del figlio Gianluca, ex calciatore e allenatore, che ha voluto ringraziare il personale medico del Papa Giovanni XXIII per l’assistenza prestata nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Calcio in lutto, è morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi

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