Morte Savoldi | minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord in ricordo dell’ex attaccante La decisione

Prima dell'inizio della partita tra Italia e Irlanda del Nord, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di un ex attaccante deceduto di recente. La decisione di tenere il momento di rispetto è stata comunicata dall'organizzazione prima del fischio d'inizio. La gara si è svolta come previsto, senza ulteriori commemorazioni sul campo.

Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Ecco l’assist di calciomercato per quella big italiana Como, il ds Ludi a tutto tondo: «Non abbiamo paura che Fabregas possa lasciarci. Nico Paz è felice qui ma.Scudetto? Oggi utopico, ma puntiamo all’eccellenza» Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui.». Di chi si tratta Olise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Cosa ha detto Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Morte Savoldi: minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord in ricordo dell’ex attaccante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Morte Savoldi: minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord in ricordo dell’ex attaccante. La decisione Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Italia-Irlanda del Nord: Gattuso con Kean-Retegui. Minuto di raccoglimento per Savoldi Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord LIVE: le parole dell’attaccanteBastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata... Contenuti utili per approfondire Morte Savoldi Temi più discussi: Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi; La Pasqua triste dei cristiani a Gerusalemme: per la guerra salta la processione delle Palme. Chiuso il Santo Sepolcro; Maradona jr: Dopo mio padre, è lui il giocatore più determinante della storia SSC Napoli. Morte di Savoldi, l’addio di Bologna al suo primo Beppe gol: Bandiera senza tempoLa città e il mondo del calcio piangono il mito: 140 reti con la maglia del club, quarto marcatore di sempre dietro Schiavio, Reguzzoni e Pascutti ... bologna.repubblica.it Morto Beppe Savoldi, il cordoglio del Napoli: «Indimenticabile emblema del calcio italiano»Calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi. L'ex attaccante di Napoli, Atalanta e Bologna aveva 79 anni. Tra gli anni 60' e 70' ... msn.com L'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, è stato informato questo pomeriggio da un giornalista del Corriere della Sera, della morte di Savoldi. - facebook.com facebook Il mondo del calcio piange la morte di Beppe #Savoldi È scomparso all’età di 79 anni l’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli Le nostre più sentite condoglianze per la dolorosa perdita #Calcionews24 x.com