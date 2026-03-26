LIVE Alle 20.45 Italia-Irlanda del Nord | Gattuso con Kean-Retegui Minuto di raccoglimento per Savoldi
Alle 20.45 si gioca Italia contro Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni. L’allenatore azzurro ha deciso di schierare Kean e Retegui in attacco. Prima del calcio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di un ex calciatore scomparso recentemente. Le nazionali si sfidano con l’obiettivo di qualificarsi, considerando che l’Italia non ha subito gol dagli avversari nelle ultime sette sfide.
Questo il programma degli altri playoff. Prima del fischio d'inizio del match ci sarà un minuto di raccoglimento alla memoria di Beppe Savoldi, scomparso oggi. (3-4-2-1): P. Charles; Hume, Mcnair, Mcconville; Spencer; Mccann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Donley. All. O’Neill (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. All.Gattuso. Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per Italia-Irlanda del Nord. I suoi assistenti saranno Steegstra e de Vries, mentre il quarto ufficiale Gil Manzano. Al Var Van Boekel, mentre come Avar ci sarà Manschot. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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