Un nuovo dettaglio riguarda l’intervento di trapianto di cuore su un bambino, avvenuto lo scorso dicembre a Napoli. Si scopre che il cuore è stato espiantato circa 14 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo da Bolzano. La vicenda si inserisce in un’indagine sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo.

Emerge un nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo spirato lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre a Napoli. Secondo quanto riferito da alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, l’espianto del cuore malato sarebbe iniziato almeno 14 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo al Monaldi. Un dato che, se confermato, aggiungerebbe un ulteriore elemento critico a una vicenda già segnata da passaggi controversi ed errori procedurali e comunicativi. Stando alle dichiarazioni rese ai carabinieri Nas di Napoli e Trento, coordinati dalla Procura di Napoli, le manovre preparatorie all’intervento sarebbero partite quattro minuti prima della comunicazione telefonica che annunciava l’arrivo dell’organo all’esterno dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il cuore di Domenico espiantato 14 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo da Bolzano”

“Il cuore malato di Domenico espiantato 4 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo”. Ecco cos’è successoNapoli, 26 febbraio 2026 – Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato 4 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo prelevato a Bolzano.

Domenico Caliendo, espianto del cuore 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organoIl cuore malato del piccolo Domenico Caliendo è stato espiantato prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18 mentre il...

Temi più discussi: Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; La vicenda del piccolo Domenico non deve diventare nuovo motivo di confronto tra Nord e Sud; Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore.

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreNuovi dettagli sulla morte di Domenico: sotto indagine le procedure di espianto e l’uso del ghiaccio secco per il cuore destinato al trapianto. tgcom24.mediaset.it

Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell’arrivo dell’organo da trapiantareLe testimonianze dei sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico. Il cuore del piccolo Domenico espiantato 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare arriva ... fanpage.it

Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18 mentre il via libera dell'arrivo dell' organo è giunto solo alle 14,22. Emerge dalle testimonze rese dai sanitari ascoltati dalla Proc facebook

"Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare" x.com