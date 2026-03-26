Un nuovo capitolo si apre nelle indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto durante un intervento di trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi di Napoli. La testimonianza del caposala rivela che il cuore era congelato e che l’intervento è stato avviato senza la presenza di un’équipe dedicata. I dettagli emergono in un quadro ancora da chiarire sulla gestione dell’operazione.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, al centro del caso sul trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Una testimonianza destinata a pesare è quella di Francesco Farinaceo, coordinatore infermieristico presente in sala operatoria il 23 dicembre, giorno dell’intervento. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. Nel corso della deposizione davanti ai magistrati, Farinaceo ha ricostruito con precisione i momenti cruciali dell’operazione, mettendo in discussione la versione ufficiale. Secondo il caposala, il clampaggio dell’aorta, avvenuto alle 14:18, sarebbe stato effettuato quando i medici dell’équipe proveniente da Bolzano non erano ancora arrivati in ospedale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Morte Domenico, la testimonianza del caposala: “Cuore congelato e intervento avviato senza équipe”

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