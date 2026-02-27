Un caso di morte di un paziente coinvolge medici austriaci e l’équipe del Monaldi. Secondo le ricostruzioni, la squadra italiana non parlava inglese e non aveva sacchetti per conservare il cuore. Solo un vice chirurgo conosceva la lingua, mentre la dottoressa incaricata dell’espianto si fermò al terzo tentativo di comunicazione.

Secondo le ricostruzioni la lingua la conosceva soltanto "un vice chirurgo", tanto che la dottoressa che doveva effettuare l'espianto "al terzo richiamo rimase ferma. Non so se perché non capisse la lingua o perché era semplicemente sopraffatta dall'intervento che stava realizzando"

Morte di Domenico, medici austriaci: "Equipe del Monaldi non sapeva l'inglese e non aveva sacchetti per riporre il cuore"

L'équipe del cuore per Domenico: «Non sapevano l'inglese e non avevano i sacchetti»I medici dell'ospedale Monaldi che dovevano espiantare il cuore destinato a Domenico Caliendo non avevano «il corredo necessario».

Il team austriaco presente all'espianto del cuore per Domenico: "Medici napoletani non parlavano inglese e senza sacchetti"Nelle indagini per la morte del piccolo Domenico Caliendo ci sono anche le testimonianze dei medici di Innsbruck presenti a Bolzano quando l'equipe...

Morte Domenico, la mamma: Immagino la scena di mio figlio senza cuore e i medici a giocareMorte Domenico, la mamma Patrizia Mercolino: Immagino la scena di mio figlio senza cuore in sala operatoria e i medici a giocare

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreNuovi dettagli sulla morte di Domenico: sotto indagine le procedure di espianto e l'uso del ghiaccio secco per il cuore destinato al trapianto.

