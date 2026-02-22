Bambino morto dopo il trapianto di cuore caposala terapia intensiva | La morte di Domenico è una sconfitta

Domenico è deceduto dopo un trapianto di cuore, causato da complicazioni in sala operatoria. La caposala della terapia intensiva spiega che il team ha investito tutte le energie per salvare il bambino, ma il suo cuore non ha retto. La perdita rappresenta un duro colpo per i medici e la famiglia. La mamma di Domenico attende risposte mentre l'ospedale avvia verifiche sulle procedure adottate.

“Viviamo come un fallimento non aver restituito nelle braccia della mamma il bambino. È un grande dolore, ma credetemi: abbiamo fatto di tutto e anche di più per Mimì. Lo ricordo bene: era vivace, allegro. Ma era soprattutto il bambino che dovevamo restituire alla mamma e questo non è avvenuto nonostante tutti i nostri grandi sforzi”. Così in una intervista a ‘La Repubblica’ Giovanni Bufalino, caposala della terapia intensiva della Uoc di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del Monaldi di Napoli, dove è morto ieri Domenico, il bambino di due anni sottoposto a un trapianto di cuore con un organi che si è poi rivelato danneggiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

