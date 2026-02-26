Il cuore malato di Domenico espiantato 4 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo Ecco cos’è successo

A Napoli, un intervento urgente ha coinvolto il cuore di un bambino malato, che è stato rimosso poco prima dell’arrivo del nuovo organo proveniente da Bolzano. La procedura ha richiesto tempi stretti e decisioni rapide per garantire le possibilità di salvataggio del piccolo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle operazioni di trapianto in situazioni di emergenza.

Napoli, 26 febbraio 2026 – Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato 4 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo prelevato a Bolzano. L’intervento in sala operatoria è iniziato alle 14.18, mentre il via libera dell’arrivo del nuovo cuore al Monaldi è stato dato solo alle 14.22. Una manciata di minuti che hanno fatto precipitare la situazione. Quando i sanitari hanno aperto il contenitore – un comune frigo da viaggio – il nuovo cuore era una “pietra di ghiaccio”. Ma a quel punto, era troppo tardi per tornare indietro. Il cardiochirurgo Guido Oppido ha proseguito con il trapianto del nuovo cuore, prima scongelato e poi impiantato nel corpicino del bimbo di 2 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo espiantato 4 minuti prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, alle 14.18, mentre il via libera

Le testimonianze di tre infermieri: 'Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda'. Ci sarebbero state tensioni in sala operatoria

