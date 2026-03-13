Ibiza Altea, modella italoamericana nata nel 1999 ad Atlanta, vive attualmente a Milano con suo figlio Angel Gabriel. Ha recentemente condiviso il dolore causato dalla perdita del padre del suo bambino, affermando di non aver mai superato quella perdita. La sua storia personale è stata al centro di discussioni legate al suo coinvolgimento al Grande Fratello Vip.

Elvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999. Gli Stati Uniti sono però un lontano ricordo, dal momento che oggi vive a Milano, dove cresce suo figlio Angel Gabriel. Il piccolo è nato dalla relazione con Davide Pilotto, tragicamente deceduto. Al tempo suo figlio aveva appena 6 mesi. Tutto è cambiato il 5 agosto 2020, quando Davide, a soli 23 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Vicenza. L’auto su cui viaggiava è precipitata nelle acque del torrente Orolo, lasciando Ibiza sola con un bambino, Angel Gabriel, che all’epoca aveva appena sei mesi. Ibiza Altea ha parlato spesso di questo lutto, confessando di non averlo mai realmente superato, ma di aver scelto consapevolmente la strada del sorriso per permettere al figlio di crescere in un ambiente felice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - GF Vip, chi è Ibiza Altea e il dolore per la perdita del compagno (padre del figlio): “Non ho mai superato la sua morte”

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