Morta per la valanga a 26 anni | un' altra vittima Laura sognava di aprire un agriturismo

Una giovane di 26 anni è deceduta dopo essere stata coinvolta in una valanga. La ragazza aveva il sogno di aprire un agriturismo e si dedicava con entusiasmo alle sue passioni. Le sue foto mostrano sorrisi che ora rimarranno come ricordo di una vita vissuta con gioia. La tragica perdita si aggiunge a un episodio di valanga che si è verificato in una zona frequentata da appassionati di montagna.

Valanga in Val Ridanna del 21 marzo: il 56enne Norbert Brandtner è morto in ospedale (è la quarta vittima). Organizzati i funerali della 26enne valsabbina Laura Santino Di lei resteranno gli infiniti sorrisi, immortalati in immagini ora eterne a testimonianza della sua gioia di vivere. Una gioia che si concretizzava nelle sue tante, tantissime attività: lo sport e la montagna, la passione per gli animali, la famiglia e il marito, il lavoro a fianco delle persone più fragili, il sogno di continuare una vita felice e magari di aprire un agriturismo tutto suo. Tutto questo spezzato in una terribile mattinata, al primo giorno di primavera. Laura... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Morta per la valanga a 26 anni: un'altra vittima. Laura sognava di aprire un agriturismo Articoli correlati Valanga in val Ridanna, è morta l'italiana di 26 anni ricoverata a InnsbruckArrivano terribili notizie dall'ospedale Innsbruck, dove nella notte la giovane Laura Santino è morta per i danni riportati dopo essere stata... Leggi anche: Valanga in Alto Adige, morta giovane scialpinista di 26 anni: era rimasta sepolta per un’ora sotto la neve Contenuti e approfondimenti su Morta per la valanga a 26 anni un'altra... Temi più discussi: Morta la 26enne travolta dalla valanga in Val Ridanna; Tragedia in Val Ridanna: terza vittima della valanga che ha travolto 25 scialpinisti; Valanga in val Ridanna, morta l'italiana ricoverata a Innsbruck; Laura Santino è morta a soli 26 anni, travolta da una valanga sotto gli occhi del marito. Morta per la valanga a 26 anni: un'altra vittima. Laura sognava di aprire un agriturismoValanga in Val Ridanna del 21 marzo: il 56enne Norbert Brandtner è morto in ospedale (è la quarta vittima). Organizzati i funerali della 26enne valsabbina Laura Santino ... bresciatoday.it Valanga in Alto Adige, morta scialpinista 26enne: era rimasta sepolta per un’ora sotto la neveSale a tre il bilancio delle vittime morte a seguito della valanga di ieri in Val Ridanna, Alto Adige. La terza vittima è Laura Santino, bresciana di 26 anni che da ieri si trovava ricoverata ... fanpage.it Libera è morta nella sua casa. La 55enne toscana affetta da sclerosi multipla è riuscita, dopo anni di attesa, ad autosomminnistrarsi un farmaco attivato per la prima volta con un dispositivo a comando oculare. Il suo ultimo messaggio: "Spero che nessuno deb - facebook.com facebook Libera è morta: per la prima volta suicidio assistito con un dispositivo a comando oculare x.com