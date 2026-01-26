Il figlio di Pietro Sanua, coinvolto in una lunga battaglia di 31 anni, ribadisce la sua determinazione a cercare giustizia. Con parole semplici e sincere, afferma: “Noi non ci arrendiamo, continueremo a lottare”. La testimonianza riflette la perseveranza di una famiglia che, nonostante il tempo trascorso, mantiene vivo il ricordo e la volontà di ottenere risposte, giurando sulla tomba del padre di non mollare mai.

Milano - “Noi non ci arrendiamo, continueremo a lottare per avere giustizia: l’ho giurato sulla tomba di mio padre ”. Lorenzo Sanua aveva 20 anni quando suo padre, Pietro, fu ucciso. Quella fredda mattina del 4 febbraio 1995 era con lui sul furgone a Corsico, diretti al mercato, quando caddero nell’agguato. Ricordi rimasti scolpiti nella mente, così come le ultime parole pronunciate dal padre: “Stava parlando di lavoro, diceva che aveva intenzione di andare a comprare arance e broccoletti, quando quell’auto si è affiancata e hanno sparato”. La richiesta di archiviazione mette un punto fermo sul contesto in cui maturò l’omicidio e sul movente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il figlio di Pietro Sanua e la battaglia lunga 31 anni: “Noi non ci arrenderemo mai, lo giurai sulla tomba di mio padre”

Micaela, figlia di Massimo Boldi: «Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni, quasi mia coetanea. Tra noi non è mai scoccata la scintilla»Micaela Boldi, figlia di Massimo Boldi, racconta il suo rapporto con il padre e le dinamiche familiari.

Song Sung Blue, il figlio di Mike Sardina attacca Hugh Jackman: "Mio padre si sta rivoltando nella tomba"Il biopic sulla band Thunder & Lightning, interpretata da Hugh Jackman e Kate Hudson, ha suscitato critiche da parte di Mike Sardina, figlio di Neil Diamond.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Dove vive il rapper Tredici Pietro e perché si chiama così; Verissimo: Nicola Legrottaglie: L'amore per mio figlio Pietro Video; Commento al Vangelo dell’Arcivescovo – Venerdì 23 gennaio 2026; Gomorra – Le Origini convince sempre di più: gli ascolti sono in crescita e per permanenza supera anche M - Il figlio del secolo.

Tredici Pietro: il significato del nome d’arte del figlio di Gianni MorandiQual è il significato del nome d'arte Tredici Pietro? Il figlio di Gianni Morandi l'ha scelto all'inizio della sua carriera musicale. donnaglamour.it

LikethisLikethat di Tredici Pietro, il significato: Siamo diventati polvereQual è il significato della canzone LikethisLikethat di Tredici Pietro? Il figlio di Gianni Morandi si mette a nudo con un brano intimo. donnaglamour.it

La cdv immortala Pietro Michele Vernè, figlio di Giacinto e Maria Cottarello, nato a Borgo Po di Torino l’8 maggio 1839. Il piemontese Vernè combattè nelle campagne della seconda e terza guerra d’indipendenza (qui Capitano del 64° reggimento di Fanteria e - facebook.com facebook