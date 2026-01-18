Locatelli a Sky | Buona partita ma se non fai gol è difficile Serve più cattiveria negli ultimi metri Ora testa alla Champions League

Manuel Locatelli ha commentato la prestazione della Juventus a Sky, sottolineando che, sebbene la squadra abbia giocato bene, è fondamentale essere più incisivi in attacco. Secondo il centrocampista, aumentare la determinazione negli ultimi metri può fare la differenza. Ora l’attenzione si sposta verso la prossima sfida di Champions League, dove ogni dettaglio sarà determinante per il successo.

Locatelli a Sky: «Buona partita, ma se non fai gol è difficile. Serve più cattiveria negli ultimi metri». Le sue dichiarazioni dopo il ko di Cagliari. Locatelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA –  « Abbiamo fatto una buona partita, ma se non fai goal è difficile. Quando prendi un gol così poi diventa difficile reagire. Serve più cattiveria negli ultimi metri. C’è una partita tra pochi giorni, recuperiamo energie e torniamo in campo » REAZIONE – « Troppa frenesia? Prendi goal e vuoi subito recuperare, rivedremo la partita per avere chiarezza sui dettagli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

