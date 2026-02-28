Allegri sfida la Cremonese | Milan ora serve la reazione

Nella mattinata di oggi, al centro sportivo di Milanello, l’allenatore del Milan ha parlato in vista della partita contro la Cremonese. Ha sottolineato la necessità di una pronta reazione dopo le ultime prestazioni e ha invitato la squadra a concentrarsi sull’obiettivo di vincere. La conferenza si è svolta in un’atmosfera di determinazione e concentrazione, con l’allenatore che ha risposto alle domande dei giornalisti.

Nella mattinata di oggi, le mura di Milanello hanno fatto da cornice a una conferenza stampa carica di pragmatismo e tensione agonistica. Massimiliano Allegri, alla vigilia della delicata trasferta contro la Cremonese, ha analizzato il momento critico del sodalizio rossonero, reduce dal pesante scacco interno contro il Parma. Una sconfitta, quella maturata a San Siro per mano di Troilo, che ha interrotto una striscia di imbattibilità semestrale lasciando la squadra «rintronata» sul piano emotivo. Con il distacco dall’ Inter capolista scivolato a dieci lunghezze, il tecnico livornese ha tracciato la rotta per il mese di marzo, definendolo il crocevia definitivo per le ambizioni stagionali, tra blindatura del posto Champions e residue speranze di vertice. 🔗 Leggi su Milanzone.it

