A Modena il 45° anniversario di The Wall l' opera rock sinfonica allo Storchi
La produzione internazionale Pink Floyd History approda a Modena con lo spettacolo The Wall Pink Floyd History con orchestra. L'appuntamento è fissato per martedì 3 febbraio 2026 presso il Teatro Storchi, tappa centrale del tour che celebra il 45° anniversario di un’opera cardine della cultura.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Allo Storchi arriva il teatro 'interiore' del duo Cuocolo-Bosetti
Dal 16 al 20 dicembre, il Teatro Storchi di Modena ospita la nuova performance del duo Cuocolo-Bosetti, prodotta da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale.
