La legge sugli affitti brevi impugnata dal Governo

Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi, a causa delle regole più restrittive introdotte nelle città come Bologna e Rimini. La decisione arriva dopo che la regione aveva approvato nuove norme per regolamentare le locazioni temporanee, cercando di tutelare i residenti e i proprietari. Questo passo apre un nuovo capitolo nel confronto tra Stato e regioni sulle modalità di gestione del settore.

Affitti Brevi: Il Governo Contesta la Legge dell'Emilia-Romagna, Riapre il Dibattito Nazionale. Il Governo ha impugnato la legge regionale dell'Emilia-Romagna in materia di affitti brevi, aprendo una nuova sfida legale dopo il precedente tentativo, andato a vuoto, contro la Regione Toscana. La decisione, presa in data odierna, 17 febbraio 2026, mira a definire un quadro normativo nazionale per un settore in rapida espansione, sollevando interrogativi sull'autonomia regionale e sulla regolamentazione di un mercato che ha profondamente trasformato il turismo e il mercato immobiliare italiano. Una Battaglia Legale Già Iniziata: Il Precedente Toscano.