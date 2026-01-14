Dopo la sentenza il Comune riapre le osservazioni sugli affitti brevi
Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso 29 dicembre, il Comune di Bologna ha deciso di riaprire il procedimento di osservazioni sulla proposta di modifica del regolamento sugli affitti brevi, a seguito di un rilievo sulla forma della variante del Piano urbanistico generale. Questa fase permette ai cittadini e agli stakeholder di esprimere eventuali commenti o proposte prima di procedere con l’adozione definitiva.
Lo scorso 29 dicembre una sentenza del Consiglio di Stato ha rilevato un difetto di forma nella variante del Piano urbanistico generale (Pug) che il Comune di Bologna intende adottare per modificare il regolamento relativo agli affitti brevi.L’assessore all’Urbanistica, Raffaele Laudani, aveva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
