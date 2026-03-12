Montoro | il PUC sbloccato per lo sviluppo reale

Il sindaco di Montoro ha deciso di approvare il Piano Urbanistico Comunale, ponendo fine a un lungo periodo di blocco amministrativo. La decisione mira a favorire lo sviluppo del territorio e a superare le difficoltà legate alla gestione urbanistica. Con questa scelta, le autorità comunali intendono avviare nuove iniziative di pianificazione per il futuro della città.

Il sindaco Salvatore Carratu’ ha scelto di sbloccare il Piano Urbanistico Comunale a Montoro, ponendo fine a anni di stasi burocratica. Questa decisione mira a garantire la crescita della comunità e non gli interessi di pochi, trasformando un documento fermo in un motore per lo sviluppo del territorio. L’adozione del PUC rappresenta una rottura netta con il passato recente, dove il piano era rimasto chiuso in un cassetto senza mai vedere la luce pubblica. L’amministrazione attuale ha assunto la responsabilità di rendere operativo questo strumento regolatore, aprendo le porte alla partecipazione cittadina fino al 20 marzo. Il processo è trasparente: chiunque potrà presentare osservazioni sul testo normativo che definisce il futuro assetto urbano del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

