Montello la sindaca convoca le minoranze tranne una per ricucire lo strappo | Cerchiamo un percorso programmatico condiviso

La sindaca di Montello ha convocato le rappresentanze delle minoranze, escludendo una di esse, con l’obiettivo di trovare un accordo programmatico condiviso. Dopo aver annunciato le sue dimissioni, ha deciso di tornare sui suoi passi e di avvicinare le opposizioni, in un tentativo di ricucire lo strappo politico. L'incontro si svolge con l’intento di avviare un percorso di dialogo e collaborazione.

Con una Conferenza dei servizi aperta sui temi ambientali (non solo l’impianto proposto dalla società, ma anche la questione delle molestie olfattive riconducibili sempre all’attività di trattamento rifiuti) l’arrivo di un commissario prefettizio non avrebbe potuto, utilizzando le parole dei sindaci dei territori limitrofi, “esercitare il ruolo con la stessa efficacia e determinazione”. “Auspichiamo – avevano concluso i primi cittadini – che il Consiglio comunale, nella sua interezza, sappia individuare le condizioni per garantire la continuità amministrativa in un passaggio così delicato per il territorio”. Ed è proprio questo il tentativo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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