Occhi puntati su Fratelli d' Italia che gioca da mediano tentando un' impresa quasi impossibile | ricucire lo strappo per le amministrative

Le ultime settimane vedono il partito di Fratelli d’Italia impegnato in negoziati per tentare di ricucire le divergenze con altre forze politiche in vista delle prossime amministrative. L’obiettivo è ristabilire un fronte unito, anche se le trattative si presentano complicate e poco lineari, con incontri spesso caratterizzati da segnali di distanza tra le parti. La scena politica si muove in un clima di incertezza e tensione.

"Una vita da mediano. di chi segna poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco". Non c'è nessun'altra melodia, se non quella intonata da Luciano Ligabue, che inquadri alla perfezione le ultime giornate di trattative (termine improprio perché su un "fronte" sembra ci sia davvero poco da trattare!) partitiche per la candidatura a sindaco di Agrigento. Protagonista della mediazione, Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni vuole, continua a provarci, un candidato a sindaco unico per il Centrodestra. "Stiamo lavorando alla lista, avevamo e abbiamo l'idea di un Centrodestra tutto unito - conferma ad AgrigentoNotizie Lillo Pisano, rientrato formalmente in Fratelli d'Italia, -.