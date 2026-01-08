isole ecologiche in santa caterina tornano attive dopo tre mesi di stop

Le isole ecologiche di via Santa Caterina nel centro storico di Santa Caterina sono state ripristinate e tornano operative dopo tre mesi di inattività. Le postazioni interrate sono nuovamente disponibili per i cittadini, garantendo un servizio essenziale per la raccolta differenziata e la tutela dell'ambiente locale. La riattivazione rappresenta un passo importante per migliorare la gestione dei rifiuti nel quartiere.

Finalmente tornano a funzionare le isole ecologiche del centro storico. Dopo tre mesi di disservizi, le postazioni interrate di via Santa Caterina sono state ripristinate e sono nuovamente utilizzabili per i conferimenti da parte dei cittadini. "Le due strutture, in funzione da molti anni, avevano mostrato criticità legate all’obsolescenza degli impianti, causando disagi e accumuli di rifiuti nelle zone circostanti, frequentate quotidianamente da residenti, studenti e turisti - precisa Plures Alia -. Durante il periodo di fermo, l’azienda era intervenuta con pulizie straordinarie e passaggi supplementari per ridurre al minimo il degrado, ma le soluzioni temporanee non potevano sostituire la funzionalità delle postazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

