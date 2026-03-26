Monte Bondone strada chiusa per un mese per lavori

Da lunedì 30 marzo, la strada che attraversa il Monte Bondone sarà interdetta al traffico per circa un mese. La SP85 sarà interessata a interventi di messa in sicurezza e, durante questo periodo, la circolazione sarà sospesa in fasce orarie prestabilite. La chiusura si protrarrà fino a data da definire, con lavori che riguarderanno la sistemazione della strada.

Scatta la chiusura della Strada del Monte Bondone. Da lunedì 30 marzo e per quasi un mese la SP85 sarà interessata da lavori di messa in sicurezza che comporteranno lo stop alla circolazione in fasce orarie ben precise. Il tratto coinvolto è quello tra località Montevideo e l’abitato di Sardagna, per circa due chilometri. La Provincia ha disposto lavori di taglio della vegetazione lungo il tratto iniziale della SP85, con l’obiettivo di ridurre i rischi per chi percorre la strada. Un intervento reso necessario soprattutto in vista di possibili eventi meteo intensi, come temporali, vento forte o nevicate. Per consentire i lavori in sicurezza, la strada sarà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: dalle 8:30 alle 12 e dalle 13 alle 17. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Monte Bondone, strada chiusa per un mese per lavori Articoli correlati Incendio nel tunnel del Monte Piazzo: strada chiusa e soccorri in arrivo per il camion in fiammeUn camion ha preso fuoco nella galleria del Monte Piazzo, lungo la SS 36 in direzione Milano. Strada chiusa da un mese dopo la voragine: "Cosa si aspetta ad intervenire?"“Tra pochi giorni scatta il primo mese dall’apertura della voragine in via Sant’Andrea: cosa aspetta l’amministrazione comunale a prendere... Tutto quello che riguarda Monte Bondone Temi più discussi: Strada del Monte Bondone, da lunedì 30 marzo i lavori di messa in sicurezza; Strada del Bondone, chiusura per tagliare piante pericolose; Trento, azienda forestale potenziata grazie a nuove assunzioni: in gestione quasi 5 mila ettari e 283 km di strade nel bosco. Monte Bondone, dal 30 marzo lavori sulla SP85Interventi di messa in sicurezza tra Montevideo e Sardagna fino al 25 aprile: strada chiusa nei feriali in fasce orarie, garantito il trasporto pubblico ... ladigetto.it Strada del Bondone, chiusura per tagliare piante pericoloseLa Provincia comunica che da lunedì 30 marzo a sabato 25 aprile sono in programma i lavori di messa in sicurezza nel tratto di circa due chilometri fra l’intersezione con la Gardesana a Montevideo e l ... giornaletrentino.it Strada del Monte Bondone, da lunedì 30 marzo i lavori di messa in sicurezza: quello che si deve sapere - facebook.com facebook