Strada chiusa da un mese dopo la voragine | Cosa si aspetta ad intervenire?
Da quasi un mese, via Sant’Andrea rimane chiusa per via di una voragine aperta improvvisamente. La strada si è crollata a causa di un guasto alle tubature sotterranee, lasciando residenti e commercianti senza accesso. Le autorità locali sono state avvisate, ma ancora non sono stati avviati lavori di riparazione. Molti si chiedono perché ci voglia così tanto tempo per intervenire e quando la strada sarà riaperta. La situazione resta ancora irrisolta e preoccupante.
“Tra pochi giorni scatta il primo mese dall’apertura della voragine in via Sant’Andrea: cosa aspetta l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti?”. A porre la domanda è Rosario Capasso, già consigliere comunale e vicepresidente della Provincia di Caserta, che interviene sulla vicenda dopo che per l'altro cedimento del basolato, quello di via San Paolo a due passi dalla Diocesi, l'amministrazione si è immediatamente attivata. “Evidentemente - continua Capasso - c’è chi vuole festeggiare il ‘mesiversario’ della voragine di via Sant’Andrea prima di effettuare i lavori di ripristino del basolato.🔗 Leggi su Casertanews.it
