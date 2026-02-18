Strada chiusa da un mese dopo la voragine | Cosa si aspetta ad intervenire?

Da quasi un mese, via Sant’Andrea rimane chiusa per via di una voragine aperta improvvisamente. La strada si è crollata a causa di un guasto alle tubature sotterranee, lasciando residenti e commercianti senza accesso. Le autorità locali sono state avvisate, ma ancora non sono stati avviati lavori di riparazione. Molti si chiedono perché ci voglia così tanto tempo per intervenire e quando la strada sarà riaperta. La situazione resta ancora irrisolta e preoccupante.