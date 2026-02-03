Incendio nel tunnel del Monte Piazzo | strada chiusa e soccorri in arrivo per il camion in fiamme

Un camion ha preso fuoco questa mattina nel tunnel del Monte Piazzo, sulla SS 36 in direzione di Milano. Le fiamme sono divampate all’interno della galleria, costringendo le autorità a chiudere immediatamente la strada. Sul posto stanno arrivando i soccorsi, mentre il traffico si accumula in entrambe le direzioni. Nessuno si è fatto male finora, ma la situazione resta sotto controllo.

Un camion ha preso fuoco nella galleria del Monte Piazzo, lungo la SS 36 in direzione Milano. L'incidente si è verificato questa mattina, 3 febbraio 2026, causando la chiusura della strada e ingenti disagi per la circolazione. Il veicolo, alimentato a GNL (gas naturale liquefatto), è andato a fuoco all'interno della galleria, provocando un rilascio di gas dalla valvola di sicurezza del serbatoio. L'incendio è stato contenuto inizialmente da una pattuglia della Polizia Stradale, che ha utilizzato un estintore. Pochi minuti dopo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con il supporto del dispositivo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) predisposto per le Olimpiadi.

