Auto in fuga all' alt della Polizia locale inseguimento in città | uomo alla guida con patente sospesa

Nel fine settimana, la Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sul territorio, includendo anche un inseguimento in città. Durante un episodio, un uomo alla guida di un'auto in fuga ha tentato di eludere i controlli, nonostante la patente sospesa. Questi interventi dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme stradali.

Tanti controlli sul territorio e anche un inseguimento in città. Sono diversi gli interventi effettuati dalla Polizia Locale di Ravenna nel fine settimana. Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia dell’Ufficio Centro Storico, impegnata in un posto di controllo in viale Santi Baldini, ha intimato l’alt a un’auto il cui conducente, invece di arrestare la marcia, avrebbe proseguito la corsa ignorando l'ordine degli agenti. Dopo un breve inseguimento, la pattuglia è riuscita a bloccare il veicolo in via di Roma. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo alla guida, un ravennate di 40 anni, circolava con la patente sospesa a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

