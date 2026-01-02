Strage in Svizzera i proprietari di Le Constellation | Locale ispezionato tre volte in dieci anni era tutto a norma

I proprietari di Le Constellation, il locale coinvolto nella tragedia di Capodanno in Svizzera, affermano che l’area è stata ispezionata tre volte negli ultimi dieci anni e che tutte le verifiche hanno attestato la conformità alle norme di sicurezza. La dichiarazione sottolinea l’attenzione alla regolarità delle procedure e il rispetto delle normative vigenti, nel tentativo di chiarire le circostanze dell’incidente.

Le Constellation, il locale teatro della tragedia di Capodanno in Svizzera, era stato controllato «tre volte in dieci anni» e «tutto era fatto secondo le norme»

