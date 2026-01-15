Basta fai da te sui balconi | la nuova norma Uni cambia tutto per le vetrate amovibili
A partire da una recente normativa Uni, le regole per l'installazione di vetrate amovibili sui balconi, pergole e dehors sono cambiate. Questa novità introduce requisiti più chiari e stringenti, rendendo obsoleti i semplici interventi fai-da-te. Di seguito, si approfondiscono le principali novità e le implicazioni pratiche di questa normativa, offrendo una guida utile per chi desidera rispettare le nuove disposizioni.
C'è una data che segna un netto "prima e dopo" per chi ha intenzione di chiudere un balcone, una pergola o un dehors con le vetrate panoramiche. Con l'arrivo del 2025 è entrata in gioco la norma Uni 11998, un regolamento atteso che finalmente mette nero su bianco cosa è sicuro e cosa no nel mondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Dopo le Feste sembri più stanca di prima? Basta questa maschera viso fai da te per tornare come nuova
Leggi anche: Basta amministratori ‘fai-da-te’, arriva la proposta di riforma del condominio
Dopo le feste, gli spazi outdoor non vanno svuotati: vanno ripensati. Basta togliere l’eccesso e lasciare una luce più essenziale, capace di accompagnare l’inverno con ordine e atmosfera. linee luminose continue per definire balconi e pergolati punti l facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.