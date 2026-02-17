Moni Ovadia L’eterna sfida di Moby Dick

Moni Ovadia ha condiviso la sua riflessione sulla Balena Bianca, paragonandola alla figura che ha rappresentato per Achab e lasciando aperta la domanda su cosa significhi ancora per lui. Durante un'intervista, ha spiegato che il simbolo della balena continua a suscitare emozioni e pensieri profondi, anche dopo anni di studio e riflessione. Ovadia ha inoltre raccontato di aver incontrato recentemente un vecchio libro che riaccende il suo interesse per questa figura misteriosa, rendendo ancora più vivo il suo confronto con il capolavoro di Melville.

"Che cosa la Balena Bianca era per Achab, è stato accennato; che cosa a volte fosse per me, resta ancora a dire". Con queste parole Herman Melville apre uno squarcio, dalle pagine del suo capolavoro, per spingere ognuno a guardarsi dentro, a caccia delle ossessioni che ognuno porta con sé. La storia di Moby Dick è un monito, profondamente moderno, su come quelle ossessioni si trasformino in destino. Da venerdì 20 a domenica 22, il testo di Melville si trasforma in teatro: ai Rinnovati di Siena va in scena ‘ Moby Dick ’, il potente adattamento scenico del capolavoro letterario, diretto da Guglielmo Ferro e interpretato da uno straordinario Moni Ovadia nel ruolo del capitano Achab. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Moni Ovadia. L’eterna sfida di Moby Dick Moni Ovadia riparte da Melville. Parte la tournée di “Moby Dick“ Moni Ovadia riparte con la sua tournée teatrale dedicata a “Moby Dick”. Sul Pequod di Moby Dick con Moni Ovadia: a teatro l’epica ossessione di Melville Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Moni Ovadia interpreta l’epica ossessione di Melville. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Moni Ovadia. L’eterna sfida di Moby Dick. Moni Ovadia. L’eterna sfida di Moby DickChe cosa la Balena Bianca era per Achab, è stato accennato; che cosa a volte fosse per me, resta ancora a dire. Con queste parole Herman Melville apre uno squarcio, dalle pagine del suo capolavoro, ... lanazione.it Moni Ovadia difende Francesca Albanese: Il suo coraggio è straordinario, un’infamia l’attacco contro di leiFrancesca Albanese è una donna straordinaria, di una competenza e di un'onestà intellettuale rarissime. Affronta queste aggressioni a testa alta perché sa che le accuse sono solo squallidi pretesti. ilfattoquotidiano.it MOBY DICK arriva al Teatro Verdi di Fiorenzuola con un cast straordinario guidato da Moni Ovadia e Giulio Corso, per un grande spettacolo ispirato al capolavoro di Herman Melville. Un viaggio epico tra abissi, vendetta e ossessione, in una narrazione p - facebook.com facebook