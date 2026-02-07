Moni Ovadia riparte da Melville Parte la tournée di Moby Dick

Moni Ovadia riparte con la sua tournée teatrale dedicata a “Moby Dick”. Oggi debutta a Narni, e nei prossimi mesi porterà lo spettacolo in diverse città italiane. L’artista torna sul palco con una versione riveduta del classico di Melville, attirando il pubblico con la sua interpretazione intensa e coinvolgente.

Moni Ovadia torna in tournée a teatro con Moby Dick, una serie di date in tutta Italia al via oggi da Narni. Moby Dick è la storia di un’ossessione epica che ha la fisionomia di una tragedia shakesperiana, tale è il senso drammatico dei suoi personaggi. Moby Dick non è una balena, è una condanna, una maledizione che diventa sfida tra uomini. Il Pequod è il vascello stregato che porta la ciurma verso la perdizione. In questo spettacolo diretto da Guglielmo Ferro, che vede in Moni Ovadia protagonista, il capitano Acab, la narrazione teatrale inizia sul Pequod, dove si consumerà la tragedia di tutti i personaggi in un susseguirsi frenetico di tempeste, battute di caccia, avvistamenti, bonacce, canti, riti pagani e preghiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Moni Ovadia interpreta l'epica ossessione di Melville.

Venerdì 23 gennaio alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, Roberto Mercadini presenta "Moby Dick", un viaggio teatrale nel celebre romanzo di Herman Melville.

