Moni Ovadia riparte da Melville Parte la tournée di Moby Dick
Moni Ovadia riparte con la sua tournée teatrale dedicata a “Moby Dick”. Oggi debutta a Narni, e nei prossimi mesi porterà lo spettacolo in diverse città italiane. L’artista torna sul palco con una versione riveduta del classico di Melville, attirando il pubblico con la sua interpretazione intensa e coinvolgente.
Moni Ovadia torna in tournée a teatro con Moby Dick, una serie di date in tutta Italia al via oggi da Narni. Moby Dick è la storia di un’ossessione epica che ha la fisionomia di una tragedia shakesperiana, tale è il senso drammatico dei suoi personaggi. Moby Dick non è una balena, è una condanna, una maledizione che diventa sfida tra uomini. Il Pequod è il vascello stregato che porta la ciurma verso la perdizione. In questo spettacolo diretto da Guglielmo Ferro, che vede in Moni Ovadia protagonista, il capitano Acab, la narrazione teatrale inizia sul Pequod, dove si consumerà la tragedia di tutti i personaggi in un susseguirsi frenetico di tempeste, battute di caccia, avvistamenti, bonacce, canti, riti pagani e preghiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Moni Ovadia
Sul Pequod di Moby Dick con Moni Ovadia: a teatro l’epica ossessione di Melville
Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Moni Ovadia interpreta l’epica ossessione di Melville.
“Moby Dick”, al Gavazzeni viaggio teatrale nel capolavoro di Herman Melville
Venerdì 23 gennaio alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, Roberto Mercadini presenta “Moby Dick”, un viaggio teatrale nel celebre romanzo di Herman Melville.
Ultime notizie su Moni Ovadia
Argomenti discussi: Moni Ovadia riparte da Melville. Parte la tournée di Moby Dick; Moby Dick a Spoleto, Moni Ovadia sfida l’abisso di Melville.
Moni Ovadia riparte da Melville. Parte la tournée di Moby DickMoni Ovadia torna in tournée a teatro con Moby Dick, una serie di date in tutta Italia al via oggi ... quotidiano.net
Moni Ovadia in tournée a teatro con Moby DickMoni Ovadia torna in tournée a teatro con Moby Dick, una serie di date in tutta Italia al via da domani 7 febbraio da Narni. (ANSA) ... ansa.it
Narni Teatro Manini di Narni Dopo la prima, indimenticabile alba di Narni città Teatro torna a Narni Moni Ovadia in un’avventura epica che si fa specchio dell’anima, tra visioni e abissi interiori. .. " " facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.