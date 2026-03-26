Mondiali più vicini con Tonali e Kean Italia-Irlanda del Nord 2-0

L’Italia si avvicina ai Mondiali con una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord in una partita valida per i playoff. La squadra di Gennaro Gattuso ha affrontato il match con difficoltà ma è riuscita a conquistare i tre punti nella prima sfida ufficiale. Tra i protagonisti, Tonali e Kean hanno contribuito al risultato con le loro prestazioni. La semifinale si gioca in un momento di grande attesa.

AGI - Buona la prima per l’ Italia di Gennaro Gattuso, ma quanta fatica. La semifinale dei playoff che porteranno ai Mondiali ha sorriso agli azzurri che, con tanta pazienza, hanno avuto ragione di un’ostica Irlanda del Nord vincendo 2-0 grazie a una botta da fuori area di Sandro Tonali al 56’ e una rete di Kean all'80'. La partita di Bergamo – il cui stadio gremito ha omaggiato Giuseppe Savoldi, scomparso oggi all’età di 79 anni - non è stata per nulla spettacolare: nel primo tempo le due squadre, forse frenate dalla tensione, hanno costruito ben poco. Più divertente la ripresa grazie anche all’insistenza degli azzurri caricati durante l’intervento dalle parole del commissario tecnico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondiali più vicini con Tonali e Kean. Italia-Irlanda del Nord 2-0 Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Tonali gol. Raddoppio di Kean |Live 1-0 Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mondiali più vicini con Tonali e Kean... Temi più discussi: Calafiori prima dell'Irlanda del Nord: 'Ho sentito più Gattuso di mia mamma'; Italia-Irlanda del Nord, dalla disfatta di Belfast alla semifinale di Bergamo: quasi settant'anni dopo la sfida vale ancora il Mondiale; Italia-Irlanda del Nord, la storia dell'eliminazione azzurra del 1958; Italia, Calafiori senza paura: Non vedo l'ora di giocare. E sento più Gattuso di mia madre... Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, arriva il raddoppioGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Live Italia-Irlanda del Nord 2-0, gli azzurri raddoppiano con KeanÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com