Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale | Tonali gol Raddoppio di Kean |Live 1-0

Alle 20.45 a Bergamo è iniziata la partita di andata dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione al Mondiale. La squadra italiana ha segnato il primo gol con un tocco di Tonali, mentre Kean ha siglato il raddoppio. La partita si gioca nel rispetto delle regole del calcio, con l’arbitro che ha fischiato l’inizio alle ore stabilite.

Debutto per Palestra, dentro anche Pisilli. Fuori Politano e Tonali Gran gol da parte di Kean che, dopo le due parate di Charles e l'acrobazia di pochi istanti fa, si aggiusta la palla col destro in area e lascia partire un sinistro che bacia il palo ed entra in porta Tocchetto di Politano, cross morbido di Barella e acrobazia in area da parte dell'attaccante. Grande azione azzurra, palla fuori di poco Colpo di testa di Pio Esposito, Hume salva sulla linea di porta. Italia a un passo dal raddoppio Il portiere sbaglia completamente la misura del passaggio, con la palla che va a sbattere su Donley. Per fortuna nessuna... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Tonali gol. Raddoppio di Kean |Live 1-0 Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0 Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: la sblocca Tonali su cross di Politano |Live 1-0 Secondi diagonale per l'attaccante azzurro, che però per la seconda volta trova un ottimo Charles fra i pali Fuori Bastoni (ammonito) e... ITALIA NORVEGIA 1-4 DI LORENZO POSTPARTITA! #italianorvegia #italia #gattuso #news #perte Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Nord per il Mondiale... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali porta in vantaggio la Nazionale di GattusoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, si sblocca il matchGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com