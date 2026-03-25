Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv | orari mercoledì 25 marzo streaming italiani in gara

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 25 marzo, vengono trasmessi in televisione e streaming i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026, che si tengono a Praga, presso l’O2 Arena. La competizione vede coinvolti atleti di diverse nazioni e si svolge sul ghiaccio della struttura ceca, aprendo così ufficialmente la rassegna internazionale.

Il conto alla rovescia è scaduto. Oggi, mercoledì 25 marzo, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena a Praga, precisamente sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca). Come da tradizione assisteremo a due segmenti: lo short program individuale femminile e quello delle coppie. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 11.30 E ALLE 18.45 Le ostilità cominceranno alle 11:30 con il corto femminile, dove la grande favorita sarà senza dubbio la giapponese Kaori Sakamoto, motivata a chiudere la sua straordinaria carriera con un successo dopo l’argento ottenuto a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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