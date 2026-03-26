A Mondello, il Tribunale Amministrativo ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da un soggetto privato riguardo alla decadenza della concessione demaniale decisa dalla Regione. Tuttavia, sul destino della spiaggia, continuano a persistere alcune incertezze. Nel frattempo, il Consiglio ha avanzato appelli per tutelare sia la spiaggia che i lavoratori coinvolti.

I giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva dell'Italo Belga sulla decadenza della concessione. La Regione è intenzionata ad andare avanti coi bandi temporanei. Forello e Argiroffi: "Servono trasparenza e partecipazione". Zacco: "Si pensi anche al tema occupazionale" Nonostante il pronunciamento del Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva dell'Italo Belga sulla decadenza della concessione demaniale decisa dalla Regione, sull'imminente futuro della spiaggia di Mondello resta ancora qualche dubbio. Da un lato, è vero, c'è l'assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, che... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Mondello, dopo il Tar gli appelli dal Consiglio: "Ora si tutelino la spiaggia e i lavoratori"

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