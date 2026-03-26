Nel 2025, il Centro Donna ha avviato un progetto di sensibilizzazione nelle scuole superiori del Comune, coinvolgendo circa 900 studenti distribuiti in 42 classi. L’iniziativa comprende oltre 45 incontri dedicati a spiegare i rischi legati alle molestie in chat e agli abusi sui social network. L’obiettivo è informare gli studenti sui pericoli del web e promuovere un utilizzo consapevole delle piattaforme online.

Boom di richieste dagli istituti forlivesi per affrontare il tema della cyberviolence. Un percorso in 45 incontri per insegnare ai ragazzi a riconoscere le dinamiche di controllo e la violenza digitale 42 classi, circa 900 studenti coinvolti per un totale di oltre 45 incontri. Sono questi i numeri ottenuti nel 2025 grazie a un percorso di sensibilizzazione contro le discriminazioni e gli stereotipi di genere, avviato dal Centro Donna negli istituti superiori di primo e secondo grado del Comune di Forlì e del comprensorio forlivese. “Attraverso questi incontri, promossi e organizzati dal nostro Centro Donna, vogliamo portare nelle scuole il tema della discriminazione di genere e l’importanza di denunciare e prevenire ogni forma di violenza – spiega l’assessora alle pari opportunità, Andrea Cintorino -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Molestie in chat e abusi sui social: il Centro Donna a scuola per spiegare i pericoli del web

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