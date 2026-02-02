Il racket degli abusi sui bambini in diretta web indagato ex consigliere comunale

Questa mattina si è scoperto che l'ex consigliere comunale che si era dimesso a fine gennaio per motivi personali potrebbe essere coinvolto in un giro internazionale di pedopornografia. Le sue dimissioni, che sembravano semplicemente una scelta personale, ora assumono un’altra accezione. La polizia ha avviato un’indagine e sta lavorando per fare luce su una rete di abusi che si svolgeva in diretta web. Il caso sta scuotendo la città e riaccende i riflettori sui rischi online.

Indagine shock sulla pedopornografia live: tra i 6 indagati Iyas Ashkar, già consigliere a Palazzo Loggia e noto ristoratore. Le sue dimissioni, il 30 gennaio, coincidono con l'avanzare dell'inchiesta. La Procura: "Vendevano minori in diretta per pochi dollari". Cosa è stato scoperto Le dimissioni per "ragioni personali", annunciate in un consiglio comunale di fine gennaio, assumono ora un significato sinistro, che affonda nelle tenebre di una rete internazionale di pedopornografia. Iyas Ashkar, ex consigliere comunale a Brescia, è uno dei 6 indagati nell'inchiesta della Procura di Milano che ha smantellato un circuito dedito al "live distant child abuse": abusi sessuali su minori commissionati e trasmessi in diretta online, con vittime anche di due anni vendute per poche decine di dollari.

