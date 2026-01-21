L’UNICEF presenta presso Villa Altieri a Roma la mostra “In Viaggio da te”, un percorso immersivo dedicato ai minorenni e giovani con background migratorio che arrivano in Italia. L’esposizione offre uno sguardo sulle esperienze di accoglienza e integrazione di questi giovani, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione delle loro storie. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un sistema di supporto adeguato e rispettoso.

A Villa Altieri a Roma, l’UNICEF presenta la mostra immersiva sui percorsi di accoglienza di minorenni migranti. 21 gennaio 2026 – Oggi, alle ore 11, negli spazi di Villa Altieri a Roma, l’UNICEF – in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e con il supporto di Pieux Établissements de la France à Rome – presenta la mostra immersiva e interattiva “In viaggio da te” per invitare il pubblico a riflettere sul percorso di minorenni e giovani con background migratorio che arrivano in Italia e sulle sfide dei processi di accoglienza. La mostra è realizzata per UNICEF da Linee, con la collaborazione della Fondazione ITS Academy Rossellini di Roma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

UNICEF: inaugura la mostra "In Viaggio da te" sul percorso di minorenni e giovani con background migratorio che arrivano in Italia

