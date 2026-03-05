Sport contro bullismo e discriminazioni Estra inaugura il percorso con Luigi Busà

All’Istituto Superiore Buonarroti-Fossombroni è stato avviato un progetto promosso da Estra intitolato

Ha preso il via all’Istituto Superiore Buonarroti-Fossombroni "La forza dello sport contro bullismo e discriminazione", il progetto promosso da Estra per sensibilizzare gli studenti sui temi del rispetto, dell’inclusione e della parità. L’iniziativa mira a trasformare lo sport in uno strumento educativo capace di stimolare consapevolezza e responsabilità tra i giovani. Protagonista del primo incontro è stato Luigi Busà, campione olimpico di karate a Tokyo 2020 e Sustainability Ambassador di Estra, che ha raccontato la propria esperienza sportiva e personale per offrire agli studenti esempi concreti di autodisciplina, resilienza e gestione delle emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

