A Modena, il centro cittadino si sta organizzando per un evento di protesta contro la guerra. Un grande corteo sfilerà in via Emilia, coinvolgendo numerosi cittadini che vogliono esprimere la loro posizione. L'iniziativa prevede un percorso che interesserà alcune delle principali vie della città, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione.

Sabato 28 marzo la società civile e l'Amministrazione comunale si ritroveranno in Largo Sant'Agostino per un'azione collettiva che culminerà in un corteo fino a Porta Bologna. Il cuore di Modena si prepara a trasformarsi in un grande spazio di mobilitazione per lanciare un forte messaggio contro la guerra. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16, Largo Sant'Agostino ospiterà l'iniziativa pubblica "Disarmare la città di Modena - Tessiamo insieme un grande Tappeto di Pace". L'evento, promosso dalla Rete nazionale "10, 100, 1000 piazze di donne per la Pace" e declinato a livello locale dalla Casa delle donne di Modena e dalla Casa per la Pace in collaborazione con numerose associazioni, si inserisce all'interno di una più ampia campagna che coinvolgerà contemporaneamente tantissime piazze italiane. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Modena tesse la pace, un grande 'tappeto' sfilerà in via Emilia contro la guerra

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