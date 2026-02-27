Schlein da Sant’Egidio a parlare di pace | così la segretaria tesse la rete col mondo cattolico essenziale per le primarie del centrosinistra

La segretaria del partito si è confrontata con i rappresentanti di Sant’Egidio, affrontando temi legati alla pace e alle relazioni con il mondo cattolico. Durante l’incontro, ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami con questa realtà. In aggiunta, ha commentato il rapido avanzamento sulla legge elettorale, collegandolo alle recenti preoccupazioni legate agli esiti referendari.

"Evidentemente l'accelerazione sulla legge elettorale è il frutto della preoccupazione per l' esito referendario ". Arriva alla Comunità di Sant'Egidio Elly Schlein nel pomeriggio di giovedì, più o meno mentre il centrodestra deposita il testo della legge elettorale. A via di San Gallicano, nel cuore di Trastevere, a Roma, si parla di Pacifismi (Mimesis Edizioni) a partire dal libro di Roberto Della Seta, in un dibattito con il fondatore della Comunità, Andrea Riccardi, moderato dal giornalista e conduttore, Marco Damilano. Ma la giornata è di quelle destinate ad entrare nella storia di questa legislatura, con il centrodestra che alfine trova un accordo – almeno iniziale – sul cambiamento delle regole del gioco in vista delle elezioni e il campo progressista che non brilla per unità, costretto a organizzarsi.