Ladispoli domenica la Marcia della Pace | corteo e appello contro la guerra

Domenica a Ladispoli si terrà la Marcia della Pace, un’iniziativa per promuovere il dialogo e la non violenza. La manifestazione comprende un corteo e un appello per sensibilizzare contro la guerra e le logiche di deterrenza armata, in un momento in cui il mondo affronta tensioni e conflitti. L’evento invita alla riflessione e alla solidarietà, promuovendo valori di pace e convivenza civile.

Ladispoli, 23 gennaio 2026 – Una marcia per la pace, contro la violenza e la logica della deterrenza armata, in un tempo segnato da conflitti e polarizzazioni. Domenica 25 gennaio, alle ore 15, dal piazzale Roma antistante la stazione ferroviaria di Ladispoli prenderà il via la Marcia della Pace promossa dall'Azione Cattolica delle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina. L'iniziativa si inserisce nel solco del messaggio per la Giornata mondiale della pace 2026 di Papa Leone XIV, intitolato "La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante". Un'esortazione che invita a rigettare la logica della violenza e delle armi per riscoprire una pace fondata su amore, giustizia e solidarietà, capace di riconciliare i cuori prima ancora dei confini.

